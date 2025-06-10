РЭО: в пяти регионах России завершается этап согласования финмоделей проектов ТКО в рамках упрощенной процедуры

Приморский край, Республика Калмыкия, Красноярский край, Еврейская автономная область и Архангельская область – эти территории активно используют упрощенный порядок заключения концессий, основываясь на постановлении правительства № 649-р. Министерство природных ресурсов совместно с Российским экологическим оператором оказывают всестороннюю помощь как региональным властям, так и потенциальным инвесторам.

Согласно информации от пресс-службы ППК РЭО, предыдущие проекты нередко тормозились из-за недостатка финансирования со стороны частных компаний, сложных и затяжных конкурсных процедур, а также недобросовестности отдельных участников, что приводило к задержкам и удорожанию строительства. Упрощенная система позволяет напрямую подписывать концессионные соглашения с проверенными и надежными инвесторами. В настоящее время, вышеуказанные пять регионов находятся на завершающей стадии подготовки к подписанию концессионных соглашений, где уже утверждены финансовые модели и ведется работа над текстом соглашений.

Данное постановление, выпущенное 20 марта 2025 года, призвано ускорить создание современных комплексов по переработке твердых коммунальных отходов. Благодаря этому постановлению, в 19 регионах было сформировано 25 специализированных компаний. В планах – строительство мощностей по обработке ТКО суммарным объемом 5 миллионов тонн в год, мощностей по утилизации – 2,3 миллиона тонн в год, а также создание полигонов для размещения 3,5 миллионов тонн отходов ежегодно. Эти меры позволят достичь плановых показателей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и выполнить задачи, поставленные в Указе Президента РФ о национальных целях развития до 2030 года.