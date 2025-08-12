РЭО: в Подмосковье активно внедряются передовые способы обработки и использования органических отходов

Компания «ПроКомпост», базирующаяся в Подмосковье, успешно внедрила мембранную технологию компостирования, позволяющую преобразовывать отходы сельского хозяйства, включая птичий помет, и органические компоненты твердых бытовых отходов в ценные удобрения. Данный метод, адаптированный к российским климатическим условиям, продемонстрировал свою эффективность даже в регионах с отрицательными температурами. Подробную информацию о технологии предоставил Российский экологический оператор.

«Переработка сельскохозяйственных отходов играет важную роль в создании циркулярной экономики. В 2024 году на компостирование было направлено свыше 2 миллионов тонн органических материалов. Мембранная технология позволяет вернуть ценные органические вещества в почву, уменьшить объем отходов, отправляемых на полигоны, и повысить плодородие земель», – заявили представители компании.

В отличие от традиционных методов компостирования, мембранное гарантирует поддержание постоянной температуры и защиту от внешних факторов, включая зимний период. Органические материалы помещаются в специальные бурты и накрываются специальной пластиковой мембраной. Эта мембрана удерживает тепло, предотвращает попадание влаги и предотвращает распространение неприятных запахов. В результате процесс разложения отходов ускоряется, уменьшаются выбросы вредных веществ, а сам процесс становится контролируемым и непрерывным.

В 2024 году подмосковное предприятие совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом птицеводства (ВНИТИП) начало эксперимент по компостированию птичьего помета для подтверждения эффективности этой технологии. Первые результаты научных исследований планируется получить в 2026 году.

Разработка особенно актуальна в регионах с высокой концентрацией птицеводческих ферм и истощенными почвами, таких как Тверская, Вологодская и Ленинградская области. Мембранное компостирование позволяет одновременно решать две важные задачи: утилизировать аграрные отходы и обогащать почву гумусовыми веществами, содержащимися в компосте.