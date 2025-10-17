РЭО: в регионах началась активная работа по учету и анализу мощностей в сфере переработки отходов

Все субъекты РФ приступили к формированию областных стратегий по внедрению принципов экономики замкнутого цикла. Первоочередной задачей является всесторонняя проверка состояния отраслей вторичной переработки и имеющихся ресурсов. Информация об этом прозвучала на совещании штаба по вопросам формирования системы управления твердыми бытовыми отходами, которое состоялось в Координационном центре Правительства России. Подготовкой аналитического обзора занимались специалисты Российского экологического оператора.

«Практически все области активно принимают участие в разработке стратегий и проведении инвентаризации. Хочу поблагодарить те субъекты, которые оперативно выполнили необходимые подготовительные действия и начали сотрудничество с компаниями и органами власти для сбора информации об обращении с отходами, использовании вторичного сырья и продукции, – заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. – В настоящее время рейтинг областей основывается исключительно на инвентаризации сектора, занимающегося вторичными ресурсами и сырьем. В ближайшем будущем перечень критериев будет расширен».

Задача региональных властей — определить приоритетные сектора и типы отходов, оценить текущие показатели эффективности и зафиксировать целевые ориентиры до 2030 года. Кроме того, им необходимо разработать меры поддержки и стимулы для достижения намеченных целей, а также подготовить проекты программ и детальные планы по их осуществлению.

«Реализация этих мер позволит в каждой области увеличить объемы вовлечения вторичных ресурсов и сырья в экономический оборот и обеспечить достижение целевых показателей, установленных указом Президента», – сообщили представители пресс-службы РЭО.

Разработка областных программ должна быть завершена во всех субъектах Федерации до конца текущего года.