РЭО: в России ежегодно более 4,6 млн тонн бумажных отходов получают вторую жизнь благодаря переработке

В преддверии Дня без бумаги, который отмечается 23 октября, Российский экологический оператор (РЭО) обращает внимание на важность грамотной переработки бумажной продукции.

Необязательно полностью отказываться от бумаги; достаточно отправлять ее на переработку, используя контейнеры для раздельного сбора мусора или специальные экоцентры.

Макулатура – это ценный возобновляемый ресурс, который можно многократно использовать для изготовления различной продукции, такой как гигиенические товары, картонная упаковка, строительные материалы и даже новая упаковка, например, лотки для яиц.

«В рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" мы последовательно развиваем инфраструктуру для вторичной переработки, в том числе макулатуры, – отметил заместитель Министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев. – Ежегодно в стране образуется около 7,5 миллиона тонн бумажных отходов, и мы всячески поддерживаем инициативы, направленные не только на их утилизацию, но и на сокращение общего объема отходов».

«Важно не просто уменьшить потребление бумаги, а создать эффективную систему ее сбора и повторного использования, – подчеркнула генеральный директор РЭО Ирина Тарасова. – Сегодня переработка макулатуры – одно из самых развитых направлений в экономике замкнутого цикла. В России действует более 40 предприятий, перерабатывающих свыше 4,6 миллиона тонн макулатуры ежегодно. Мы надеемся на дальнейшее расширение этой практики».

Например, по данным, предоставленным комбинатом имени Титова в Набережных Челнах (крупнейшим российским производителем картонной упаковки и туалетной бумаги), в 2024 году из переработанного сырья было произведено 410 миллионов рулонов туалетной бумаги и бумажных полотенец. В то же время, по словам исполнительного директора Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексея Сергеева, для производства бумаги из первичной целлюлозы используется менее 15% всей заготовленной в России древесины.

Информацию о расположении пунктов приема вторсырья, включая макулатуру, можно найти в приложении «Уберу» (Uberu) от РЭО. Это карта, содержащая более 70 тысяч объектов по всей стране. Приложение доступно для скачивания на мобильные устройства во всех магазинах приложений, включая Rustore и AppGallery.