РЭО: в России произведено более 10 млн кв. м. линолеума, изготовленного из переработанных материалов

Компания «Технолайн», официально зарегистрированная как предприятие по утилизации отходов, выпустила более 10 миллионов м² линолеумных покрытий и аналогичной продукции, используя переработанные ПЭТ-бутылки и другие виды пластиковой тары, из которых было извлечено полиэфирное волокно. Производственные мощности компании находятся в Самарском регионе.

Представители Российского экологического оператора (РЭО) подчеркивают, что ключевой задачей для построения экономики замкнутого цикла является расширение возможностей по переработке отходов и их вторичному использованию в производственных процессах. Подобные инициативы наглядно демонстрируют, что вторичное сырье может служить полноценной базой для изготовления качественной продукции, снижая при этом вредное воздействие на окружающую среду.

По данным, предоставленным компанией «Технолайн», за минувший год было произведено свыше 10 миллионов квадратных метров основы для линолеума. В процессе производства было задействовано 2500 тонн полиэфирного волокна, полученного из ПЭТФ (ударопрочного материала, аналогичного ПЭТ, применяемого при изготовлении бутылок и различной упаковки).

На заводе «Технолайн» применяются передовые технологии переработки, в частности, технология иглопробивного производства нетканых материалов. Такой подход позволяет создавать продукцию высокого качества с минимальным воздействием на экологию.

Российский экологический оператор (РЭО) ведет базу данных компаний-утилизаторов, в которую входят предприятия, осуществляющие фактическую переработку отходов и их возвращение в экономический оборот. Внесение в эту базу данных подтверждает соответствие производства экологическим нормам и способствует прогрессу отрасли переработки в стране.