РЭО: в Сибири планируется применение золошлаковых отходов для создания строительных материалов

В Российской Федерации каждый год накапливается порядка 19 миллионов тонн золошлаковых отходов, однако их вторичное использование пока не получило широкого распространения. 24 июня 2025 года между публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» и ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) было подписано соглашение, нацеленное на расширение сфер применения этих отходов в строительной индустрии и других отраслях промышленности.

По словам генерального директора ППК РЭО Ирины Тарасовой, достигнутая договоренность с крупнейшим в России производителем золошлаковых отходов, компанией СГК, позволит преобразовать эти отходы в ценный источник техногенного грунта для прокладки дорог и для предприятий, выпускающих стройматериалы.

Стороны пришли к согласию о сотрудничестве в рамках федеральной инициативы «Экономика замкнутого цикла», а также отраслевых программ, касающихся использования вторичных ресурсов и переработанного сырья в промышленном производстве, строительном секторе и сфере жилищно-коммунального хозяйства в период с 2022 по 2030 год. Основной упор в совместной работе компаний будет сделан на увеличении доли утилизации золошлаков в различных регионах, разработке эффективных технологических решений и увеличении инвестиционной привлекательности соответствующих проектов.

Председатель Совета директоров СГК Юрий Малявкин подчеркнул, что соглашение с Российским экологическим оператором представляет собой важный шаг в направлении формирования устойчивой экономики замкнутого цикла в России, основываясь на накопленном опыте обеих организаций. Он выразил уверенность в том, что совместная деятельность откроет новые возможности для бизнеса и экономики в целом, а также подтвердил готовность делиться опытом и внедрять передовые методы переработки золошлаков для обеспечения экологической безопасности будущих поколений. Малявкин отметил, что только стратегическое партнерство позволит достичь целей, поставленных в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и Энергетической стратегии Российской Федерации.