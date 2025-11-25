РЭО выделил три перспективных подхода к утилизации пластика

В рамках круглого стола Совета Федерации, посвященного инновациям в сфере переработки и повторного использования пластиковых материалов, представители Российского экологического оператора представили свое видение.

Сергей Егоршев, советник генерального директора РЭО по вопросам научно-технического прогресса и экологического мониторинга, ознакомил участников с обзором современных технологических решений. По его словам, в мировой практике наблюдается активное развитие трех основных инновационных направлений переработки пластика.

Первый метод — растворительная сепарация, позволяющая эффективно перерабатывать сложные многослойные упаковочные материалы и извлекать чистые полимеры даже из загрязненных потоков смешанных отходов.

Второй — пиролиз, процесс термической обработки в бескислородной среде. Данный метод позволяет трансформировать пластиковые отходы, которые не подлежат другим видам переработки, в полезные продукты, пригодные для повторного использования, такие как пиролизное масло, газ и технический углерод.

Третье направление — химическая переработка, способствующая разложению пластиковых отходов (например, ПЭТ и полиолефинов) на мономеры. Полученное сырье по своим характеристикам не уступает первичному и может быть использовано даже в пищевой промышленности. В России данный тип переработки находится на стадии пилотных проектов, но в будущем имеет все шансы стать одним из приоритетных направлений, обеспечивая полноценный замкнутый цикл для пластика.

Ирина Тарасова, генеральный директор РЭО, резюмировала, что мировой рынок предлагает несколько качественно новых способов переработки пластика и у России уже есть научно-техническая база для их развития. Она подчеркнула важность поддержки масштабирования инноваций и создания условий, при которых пластик будет рассматриваться не как отход, а как ценный ресурс.

РЭО целенаправленно поддерживает внедрение инновационных решений в области обращения с отходами, так как считает, что именно эти технологии формируют основу экономики замкнутого цикла и напрямую способствуют достижению целевых показателей по вовлечению вторичного сырья в хозяйственный оборот.