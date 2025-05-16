РЭО выявил топ-5 регионов по числу жалоб на вывоз ТКО в майские праздники

В период майских праздничных дней Российский экологический оператор (РЭО) выявил пять субъектов РФ, где чаще всего фиксировались проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО). Согласно информации, предоставленной РЭО, наибольшее количество претензий от населения поступило из Самарской области (39), Краснодарского края (23), Амурской области (9), Красноярского края и Владимирской области (по 8 в каждом).

Заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов сообщил, что для контроля за ситуацией с вывозом ТКО в регионах на праздники была сформирована специальная рабочая группа. На основании собранных данных был составлен рейтинг регионов с наибольшим количеством жалоб, поступивших через систему «РЭО Радар», СМИ и социальные сети. В целом по стране ситуация оценивается как стабильная, при этом 97% проблем решались в течение 24 часов.

Лидером по количеству обращений стала Самарская область, где основной проблемой было неудовлетворительное состояние контейнерных площадок. На устранение выявленных недостатков уходило от 18 до 48 часов.

Краснодарский край, занявший вторую строчку рейтинга, продемонстрировал ухудшение ситуации во второй половине праздничного периода. Тем не менее регион оперативно реагировал на жалобы, не допуская задержек свыше 24 часов при устранении нарушений.

В Амурской области, оказавшейся на третьем месте, главной причиной недовольства граждан стало увеличение объемов отходов в связи с проведением массовых субботников. Региональные власти оперативно привлекли дополнительную технику, что позволило стабилизировать ситуацию.

В Красноярском крае были зафиксированы случаи, когда сроки устранения нарушений превышали установленные нормы, даже при незначительных скоплениях мусора на контейнерных площадках. Время реагирования в таких случаях превышало 48 часов.

Замыкает пятерку лидеров Владимирская область, где все поступившие жалобы были отработаны в течение суток.

Всего было зафиксировано 173 значимых обращения, которым уделялось особое внимание. Большая часть (107) касалась проблем с состоянием контейнерных площадок и несанкционированных свалок, а 66 нарушений — графика вывоза ТКО региональными операторами.

Проблемы с графиком вывоза отходов, как правило, решались в течение суток, в то время как на устранение нарушений, связанных с содержанием контейнерных площадок, требовалось больше времени — до 50 часов. Ответственность за решение этих вопросов несут органы местного самоуправления.

В период с 1 по 11 мая был проведен анализ 1534 источников информации в средствах массовой информации и социальных сетях, среди которых 1162 публикации содержали 83 конкретных адреса с проблемными ситуациями.

В системе «РЭО Радар» за указанный период было обработано 560 сообщений, из которых 501 содержало информацию о конкретных адресах, где были выявлены нарушения. Всего было определено 90 адресов, где наблюдались проблемы с надлежащим содержанием контейнерных площадок, скоплением крупногабаритных отходов, веток и автомобильных шин, нарушением графика вывоза мусора и образованием несанкционированных свалок.