РЭО выпустил «зеленые» облигации для строительства КПО в Петербурге

Для финансирования строительства современного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов «Новоселки», который расположится в Санкт-Петербурге, Российский экологический оператор выпустил «зеленые» облигации на общую сумму 17,2 млрд рублей. Ожидается, что мощность нового предприятия составит 600 тысяч тонн ежегодно.

Представители РЭО заявили, что выпуск экологических облигаций обеспечивает контролируемое использование привлеченных средств и полную прозрачность реализации проекта, подкрепленную значительными экологическими показателями. Комплекс «Новоселки» займет ключевое место в региональной системе управления отходами, проводя сортировку и переработку ТКО в соответствии с новейшими экологическими стандартами.

Эмиссия состоялась 20 ноября, и весь объем выпущенных облигаций, общей стоимостью 17,2 миллиарда рублей, был выкуплен Сбербанком. Погашение облигаций обеспечено залогом денежных средств. Все финансовые ресурсы, полученные от «зеленой» эмиссии, РЭО планирует направить в виде целевого займа АО «Невский экологический оператор» для реализации данного масштабного проекта.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Срок погашения облигаций установлен на 31 октября 2037 года.