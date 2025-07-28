РЭО: вышел обновленный порядок разработки территориальных схем по обращению с отходами

Российское правительство изменило порядок разработки территориальных схем по обращению с отходами. Теперь регионам необходимо включать в них данные об удаленных и труднодоступных районах, а также об организациях, занимающихся утилизацией органических отходов. Добавление этих сведений позволит усилить надзор за всем жизненным циклом отходов и предотвратить их незаконное размещение. Соответствующее Постановление № 1089 подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Документ был подготовлен специалистами «Российского экологического оператора».

«Территориальная схема является ключевым инструментом для организации системы управления отходами в регионе. Без нее невозможно эффективно планировать размещение объектов инфраструктуры, выстраивать логистику и достигать целей национального проекта, – отметил заместитель главы Минприроды России Денис Буцаев. – Именно на основе актуальной и детальной схемы создаются современные комплексы, рассчитываются объемы отходов и определяется потребность в мощностях для сортировки, переработки и захоронения».

«В соответствии с новыми требованиями, в территориальных схемах должен присутствовать перечень отдаленных территорий, а также предприятий, перерабатывающих органические отходы в почву, – сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. – Включение этой информации в территориальные схемы позволит обеспечить более полную отслеживаемость движения отходов».

По информации Федеральной государственной информационной системы учета ТКО (ФГИС УТКО) на конец 2024 года, в России действует 23 предприятия, производящих искусственные грунты. Все они должны быть указаны в территориальных схемах.

Кроме того, будут скорректированы условия включения перегрузочных станций в территориальную схему.