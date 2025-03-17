РЭО выступил федеральным партнером в подготовке доклада ИНФРАГРИН, посвященного устойчивому развитию

Российский экологический оператор (РЭО) стал ключевым участником в создании ежегодного исследования «ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2024/25», подготовленного экспертно-аналитической площадкой ИНФРАГРИН. В рамках доклада глава РЭО Денис Буцаев поделился своим видением, отметив необходимость активного применения технологических инноваций в процессе построения экономики замкнутого цикла для достижения национальных целей в области устойчивого развития. Его интервью вошло в состав исследования.

«В перспективе традиционные первичные ресурсы, служившие основой экономики на протяжении долгого времени, должны уступить место новым видам сырья. Это повлечет за собой фундаментальные изменения во всей производственной цепи, включая разработку передовых технологий, внедрение финансовых инструментов и преобразование моделей поведения как предприятий, так и конечных потребителей», — подчеркнул генеральный директор РЭО.

Основной темой доклада стали пять приоритетных направлений, нацеленных на укрепление суверенитета в сфере устойчивого развития: усиление внимания к социальной ответственности в корпоративных стратегиях; стимулирование технологического прогресса и формирование экономики замкнутого цикла; акцент на эффективных финансовых инструментах и создание новых механизмов; адаптация подходов к снижению выбросов парниковых газов; формирование национальной системы нефинансовой отчетности и оценки деятельности компаний.

«Чрезвычайно важно, что суверенизация повестки устойчивого развития, которая является основным трендом последнего времени, происходит не только по признакам формы, но и содержания в этом смысле доклад „ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2024/25“ можно считать коллективным свидетельством происходящих изменений. И приглашением к дискуссии и партнерствам», — отметила руководитель платформы ИНФРАГРИН Светлана Бик.

В докладе представлены 11 интервью с лидерами мнений, демонстрирующих лучшие практики и инновационные решения, 10 аналитических статей, рассматривающих актуальные аспекты и процессы, а также статистические данные об объемах эмиссии ESG-облигаций в России и присвоенных рейтингах в области устойчивого развития.

Ознакомиться с полным текстом доклада можно на официальном сайте экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН.