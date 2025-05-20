РЭО выступил с инициативой по корректировке методик расчета объемов медицинских отходов

Российский экологический оператор (РЭО) разработал ряд предложений, направленных на совершенствование подходов к определению объемов накопления медицинских отходов класса А. В соответствии с новыми правилами, которые вступят в силу с 1 июля 2025 года, эти отходы будут отнесены к категории ТКО, что обяжет соответствующие организации заключать договоры на их вывоз.

«Начиная с указанной даты медицинские отходы класса А будут официально приравнены к ТКО. Это означает, что медицинским учреждениям потребуется заключить соглашения с региональными операторами для организации их вывоза. В настоящее время для определения объема образующихся отходов проводятся замеры, в рамках которых специализированная организация четырежды в год оценивает объем отходов на специально оборудованных площадках. Однако существует альтернативный метод оценки использования справочника, разработанного РЭО. В этом справочнике содержатся специализированные коэффициенты, позволяющие рассчитать нормативы для медицинских учреждений. Этот метод был предложен РЭО несколько лет назад и уже применяется в регионах для ТКО, что позволяет экономить ресурсы и оперативно подключать новые организации к системе обращения с отходами», — отметил заместитель генерального директора РЭО Алексей Макрушин.

Действующее правительственное постановление № 1390 предусматривает несколько способов установления нормативов накопления. Основным методом является проведение замеров, при котором специализированная компания осуществляет замеры на контейнерных площадках не менее семи дней подряд в каждый сезон года.

Второй метод, предложенный РЭО, базируется на сравнительном анализе. Эксперты РЭО проводят аналитическое исследование образования ТКО и рассчитывают соответствующие коэффициенты. Эти коэффициенты используются для пересчета нормативов накопления, установленных для населения, на другие категории, в том числе и на медицинские учреждения. Для заключения договоров и организации вывоза ТКО регион может либо самостоятельно проводить замеры медицинских отходов и устанавливать нормативы накопления либо использовать справочник РЭО.

Эти предложения нашли свое отражение в проекте постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов», который РЭО направил в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.