РЭО заявил о росте нагрузки на регоператоров на 50% из-за майских праздников

В период майских праздников Российский экологический оператор (РЭО) прогнозирует увеличение нагрузки на региональных операторов по вывозу отходов до 50%. Как и во время новогодних каникул, для контроля за возможными перебоями в графике вывоза мусора и скопления отходов на контейнерных площадках будет задействована система «РЭО Радар». Статистические данные показывают ежегодный рост обращений в «РЭО Радар» после майских праздников, в прошлом году зафиксировано увеличение на 45%. В преддверии праздничных дней РЭО призывает граждан проявлять сознательность и не оставлять отходы в местах отдыха, таких как парки и лесные массивы.