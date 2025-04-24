РЭО заявил о росте нагрузки на регоператоров на 50% из-за майских праздников
РЭО: нагрузка на регоператоров увеличится на майские праздники
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В период майских праздников Российский экологический оператор (РЭО) прогнозирует увеличение нагрузки на региональных операторов по вывозу отходов до 50%. Как и во время новогодних каникул, для контроля за возможными перебоями в графике вывоза мусора и скопления отходов на контейнерных площадках будет задействована система «РЭО Радар». Статистические данные показывают ежегодный рост обращений в «РЭО Радар» после майских праздников, в прошлом году зафиксировано увеличение на 45%. В преддверии праздничных дней РЭО призывает граждан проявлять сознательность и не оставлять отходы в местах отдыха, таких как парки и лесные массивы.
Ирина Тарасова, глава ППК РЭО, подчеркнула важность уборки мусора после пикников и отдыха на природе: «Это единственный способ сохранить экологическую чистоту природных территорий и предотвратить появление новых нелегальных свалок. В том году после майских праздников количество жалоб, зафиксированных в системе „РЭО Радар“, увеличилось на 45%, что привело к почти двукратному увеличению нагрузки на региональных операторов. Экологическая ситуация в праздничные дни напрямую зависит от нашего поведения. Даже незначительное количество оставленных отходов может спровоцировать возникновение будущей свалки».
В случае обнаружения переполненных контейнерных площадок, незаконных свалок или нарушений правил обращения с отходами, РЭО рекомендует сообщать об этом через сервис «РЭО Радар», доступный на официальном сайте или по круглосуточной горячей линии. Все поступившие сообщения оперативно направляются в соответствующие регионы для принятия мер по устранению выявленных нарушений.
Дмитрий Бойко, PR-директор Департамента коммуникаций ППК РЭО, отметил: «Майские праздники традиционно ассоциируются с отдыхом на природе, однако важно не забывать об индивидуальной ответственности за поддержание чистоты в местах нашего пребывания. Соблюдение простого принципа „убери за собой“ позволит сохранить природу для будущих поколений».