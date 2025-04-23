РЭО заявил о включении в реестр утилизаторов 115 компаний

Российский экологический оператор (РЭО) сообщил о внесении 115 компаний в перечень утилизирующих организаций. Согласно заявлению представителей РЭО, с прошлого года все компании, осуществляющие деятельность по переработке отходов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), в обязательном порядке должны быть зарегистрированы в данном реестре. Теперь производители и импортеры обязаны заключать соглашения об утилизации отходов исключительно с организациями, включенными в этот список. Эти соглашения служат документальным подтверждением факта переработки товаров или их упаковки в соответствии с законодательными требованиями.

В настоящее время в реестр включены 115 организаций, специализирующихся на переработке широкого спектра материалов, таких как алюминий, бумага, различные виды пластика, стекло, древесина, аккумуляторы, электронные отходы, текстиль, автомобильные покрышки, комбинированная упаковка и продукты нефтепереработки. Общий объем ресурсов, перерабатываемых этими предприятиями, превышает 6 миллионов тонн ежегодно. Генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова подчеркнула, что прием заявок на включение в реестр продолжается, и список утилизаторов постоянно пополняется.

Среди лидеров, вошедших в перечень, выделяются предприятия, специализирующиеся на переработке макулатуры. Например, Сухонский картонно-бумажный комбинат, расположенный в Вологодской области, обладает производственной мощностью в 347,5 тысячи тонн в год. Другим примером является Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С. П. Титова в Республике Татарстан, способный перерабатывать до 327 тысяч тонн макулатуры ежегодно.

Наряду с крупными игроками рынка, небольшие компании также успешно прошли все необходимые процедуры и были включены в реестр. В качестве примеров можно привести компанию «МагистральИнвест» из Нижегородской области, занимающуюся переработкой стекла с мощностью 98,1 тонны в год, а также ООО «АЮ» из Татарстана, специализирующееся на переработке полимеров с объемом 317 тонн в год.

Законодательство о РОП предусматривает постепенное увеличение нормативов утилизации для производителей упаковки: 55% в 2025 году, 75% в 2026 году и начиная с 2027 года 100% производимой упаковки должно будет утилизироваться.