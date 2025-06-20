РЭО: запуск производства пряжи из вторсырья планируется в Ивановской области

Соглашение о сотрудничестве в реализации данного проекта было подписано между «Российским экологическим оператором» (РЭО), администрацией Ивановской области и компанией «ЛидерТекс» в рамках Петербургского международного экономического форума.

По данным, озвученным генеральным директором РЭО Ириной Тарасовой, в России ежегодно образуется более 1,5 млн тонн текстильного мусора, однако переработке подвергается менее 5% от этого количества.

«Подписание данного соглашения — важный шаг в развитии экономики замкнутого цикла в Ивановской области, — подчеркнула она. — Новое предприятие будет заниматься переработкой бывшей в употреблении одежды и текстиля в пряжу, пригодную для использования на ткацких фабриках и в швейной промышленности. Подобные инициативы не только снижают экологическую нагрузку и приближают страну к достижению национальных экологических целей, но и в значительной степени способствуют решению задач по импортозамещению в легкой промышленности».

Ирина Тарасова также отметила, что РЭО уже оказывает поддержку проекту, организуя сбор текстильных изделий, утративших потребительские свойства. В дальнейшем РЭО рассмотрит и другие варианты поддержки производства пряжи из вторичного сырья. Важно отметить, что этот проект — один из крупнейших в сфере переработки текстиля за последнее время. Его успешная реализация во многом зависит от развития механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП). В данный проект планируется инвестировать 1 млрд рублей до 2030 года, что позволит создать как минимум 200 новых рабочих мест.