РЭО: завершение строительства объекта ТКО в Липецкой области запланировано на апрель 2025 года

К последнему месяцу весны текущего года предполагается окончание строительно-монтажных работ на объекте «Экотехнопарк Липецкого района». Этот этап, являющийся вторым в рамках общего проекта, включает в себя возведение комплекса для сортировки отходов, а также специализированной площадки, предназначенной для компостирования органики.

Финансирование всех этапов строительных работ обеспечивается за счет средств, привлеченных посредством выпуска облигаций Российским экологическим оператором (РЭО), и оценивается в 3,52 миллиарда рублей. Как подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, первый этап создания объекта по обращению с ТКО в Липецкой области, а именно «Экотехнопарка Липецкого района», был успешно завершен в июне 2024 года. В результате этого мощность существующего полигона достигла отметки в 146 тысяч тонн ТКО в год.

В рамках текущего, второго этапа, ведется строительство комплекса, способного перерабатывать до 200 тысяч тонн ТКО, а также обустраивается участок для компостирования 70 тысяч тонн органических отходов. Завершение строительных работ запланировано на конец апреля.

Реализация данного проекта осуществляется на основе принципов государственно-частного партнерства, в рамках концессионного соглашения. Это соглашение было официально подписано между инвестором, представленным ООО «СтройСельхозГарант», и правительством Липецкой области 19 января 2023 года.

По словам генерального директора РЭО Ирины Тарасовой, общий объем инвестиций в реализацию этого проекта составляет приблизительно 3,83 миллиарда рублей, из которых 3,52 миллиарда рублей представляет собой льготный заем, предоставленный РЭО. Ввод в эксплуатацию данного комплекса по обращению с ТКО в Липецкой области будет способствовать созданию новых рабочих мест и приблизит регион к выполнению задач, поставленных федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла».

Использование механизма государственно-частного партнерства в рамках липецкого проекта рассматривается как один из ключевых подходов к привлечению необходимых финансовых ресурсов в данную сферу. Концессионные соглашения позволяют обеспечить баланс интересов всех заинтересованных сторон: инвестора, государства и организации, предоставляющей финансирование.