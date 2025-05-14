«Ресурс» дал старт Неделе, посвященной продвижению компостирования

12 мая стартовала ежегодная акция, организованная ассоциацией «Ресурс», деятельность которой направлена на развитие экономики замкнутого цикла. Местом проведения стартового мероприятия стал Российский государственный аграрный университет имени К. А. Тимирязева.

Как отметила исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова, основная задача проводимых мероприятий — найти решения для эффективного управления отходами и повышения плодородия почв в контексте циклической экономики. Ключевая цель заключается в достижении баланса между эффективной переработкой отходов и стимулированием интереса к продуктам утилизации, таким как почвенные смеси, необходимые для агропромышленного сектора и городского озеленения. В настоящее время это затруднено из-за несовершенства нормативной базы, в частности, отсутствия четких определений терминов «почвогрунт» и «земля», а также из-за осторожного отношения сельхозпроизводителей к органическим удобрениям. Подобная ситуация негативно влияет на эффективность процесса переработки и увеличивает затраты труда.

По словам Гулимовой, в этом году к участию в мероприятии, помимо экспертов и партнеров, присоединились студенты-экологи Тимирязевской академии, ведущие эксперты в области почвоведения и восстановления плодородия, а также компании, специализирующиеся на переработке отходов и побочных продуктов животноводства.

В рамках Недели обсуждались вопросы законодательного регулирования использования органических удобрений в сельском хозяйстве, возможности производства компоста из сельскохозяйственных отходов, роль отходов и побочных продуктов животноводства в циклической экономике, проекты в области утилизации отходов и компостирования, реализуемые для улучшения климата, биогазовые технологии и лучшие практики в сфере производства экологичного компоста.

Организаторами мероприятия выступили Ассоциация «Ресурс», РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева и автономная некоммерческая организация «Московский экологический Регистр».

Ассоциация «Ресурс» представляет собой объединение отраслевых организаций, специализирующихся на управлении производственными и потребительскими отходами, включая твердые коммунальные отходы. Она была основана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке компании «Российский экологический оператор» (РЭО).