Риск возникновения лесных пожаров возрастет на этой неделе в Подмосковье

В Подмосковье на текущей неделе ожидается повышение класса пожарной опасности в лесах, сообщили в Комлесхозе региона. Это связано с тем, что в области установится теплая и сухая погода.

«Класс пожарной опасности почти повсеместно в Подмосковье возрастет до третьего, а на юго-востоке области – возможно его повышение до четвертого», - заявил зампред областного правительства Георгий Филимонов.

По итогам прошедшей недели в Подмосковье выявили 107 пожароопасных объектов в лесах. Однако, пожар был всего один. Площадь возгорания составила 0,02 гектара.

С начала пожароопасного сезона в лесах региона зафиксировали 134 пожара, в том числе торфяных. Их общая площадь составила почти 139 гектаров.