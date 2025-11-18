Рязанская область одновременно озеленяет территории и модернизирует водную инфраструктуру

В Рязанской области подвели итоги масштабного месячника озеленения, в ходе которого на территории всех муниципалитетов было высажено свыше 18 тыс. молодых деревьев и кустарников. Как сообщил в своем аккаунте губернатор Павел Малков, наиболее активными участниками экологической инициативы стали Кораблинский и Пителинский округа, а также Захаровский, Сараевский и Александро-Невский районы, тогда как региональный центр в число лидеров не вошел. Об этом сообщает издание 7info.

Особенностью кампании стало использование посадочного материала, выращенного непосредственно в области. Это не только снижает затраты, но и повышает приживаемость растений в местных климатических условиях. Как отметил глава региона, следующими шагами станут системный уход за новыми посадками, мониторинг их сохранности и заблаговременное планирование территорий для озеленения в будущем году.

Параллельно на встрече с вице-премьером Рустамом Халиковым обсуждались результаты модернизации водной инфраструктуры. За последние годы в рамках нацпроекта «Чистая вода» в регионе построено 66 объектов водоснабжения, большинство из которых функционируют в штатном режиме. Для проблемных же объектов будет предусмотрено дополнительное финансирование на эксплуатацию и внедрение систем телеметрии для постоянного контроля.

Таким образом, региональная власть демонстрирует комплексный подход к благоустройству: озеленение территорий развивается одновременно с решением фундаментальных вопросов инфраструктуры. Это создает основу для устойчивого улучшения экологической обстановки и повышения качества жизни в районах области.

Ранее сообщалось, что волонтеры и лесничие Нижегородской области высадили 300 тыс. сеянцев за сезон.