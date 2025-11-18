Нижегородская область восстанавливает леса: 87 га засажены молодыми деревьями

В Нижегородской области подвели итоги масштабной экологической акции «Сохраним лес», которая в этом сезоне объединила более тысячи участников. На территории региона волонтерами и специалистами лесничеств было высажено свыше 300 тыс. молодых хвойных деревьев, занявших площадь в 87 гектаров. Эти цифры стали результатом 25 организованных посадок, проведенных в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Значение акции выходит далеко за рамки простого восполнения лесного фонда. Как подчеркивает министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев, каждое посаженное дерево не только компенсирует последствия пожаров, но и становится живым символом коллективной ответственности за природу. Особую ценность имеет преемственность поколений — совместный труд объединяет людей разных возрастов, прививая детям практическое понимание экологии.

Системная работа, начатая в 2019 году, уже принесла впечатляющие результаты: за шесть лет в области высажено более семи миллионов сеянцев силами 10 тыс. добровольцев. Эта деятельность напрямую влияет на экологическое благополучие региона, формируя здоровую среду для жизни и создавая новые лесные массивы. Поддержка акции такими организациями, как «Росатом», обеспечивает необходимое ресурсное сопровождение инициативы.

Таким образом, акция «Сохраним лес» демонстрирует эффективность объединения усилий государства, бизнеса и общества для решения экологических задач. Высаженные деревья не только улучшают экологию сегодня, но и становятся долгосрочным вкладом в сохранение природного наследия для будущих поколений, формируя новую культуру ответственного отношения к окружающему миру.

