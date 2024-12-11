Росатом приступил к выводу из эксплуатации реактора, дававшего оружейный плутоний

Корпорация «Росатом» объявила о начале процесса вывода из эксплуатации реактора АДЭ-2 в Железногорске, который на протяжении 46 лет выполнял важные функции в сфере ядерной энергетики и обороны. Об этом сообщило РИА Новости.

Реактор, работающий с 1964 года, был остановлен в 2010 году. Отмечается, что после завершения всех необходимых процедур он будет преобразован в музей.

Реактор АДЭ-2 не только нарабатывал плутоний, но также использовался для производства электроэнергии и отопления. Продолжительность его эксплуатации стала рекордной среди реакторов аналогичного типа.

В планах «Росатома» — разместить на месте старого реактора новый исследовательский жидкосолевой реактор (ИЖСР). В настоящее время проводятся работы по обследованию и подготовке объектов для реализации этого проекта.

Горно-химический комбинат (ГХК), на базе которого расположен АДЭ-2, играет ключевую роль в деятельности «Росатома». Созданный в 1950 году комбинат изначально занимался производством плутония для военных нужд, но после снятия оборонного заказа в 1995 году стал активно переходить на инновационные технологии.

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