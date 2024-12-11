Дрон ВСУ атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Автомобиль экспертов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) был атакован беспилотным летательным аппаратом по дороге к Запорожской АЭС. Об этом в официальном аккаунте организации в соцсети «Х» сообщил его гендиректор Рафаэль Гросси.

В опубликованном видеообращении Гросси заявил, что решительно осуждает произошедшее. Он призвал киевские власти к максимальному уважению. По его словам, обошлось без пострадавших. Когда именно был инцидент с атакой дрона — не уточняется.

«Один из автомобилей команды МАГАТЭ подвергся атаке с использованием беспилотника. К счастью, обошлось без жертв и наши сотрудники находятся в безопасности. Ротация была завершена», — сказал он.

Ранее сообщалось, что обломки дрона упали на территорию детского садика в Ростовской области.