Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическую проверку воды в Херсонской области

Роспотребнадзор контролирует санитарно-эпидемиологическую обстановку в Херсонской области после наводнения из-за разрушения дамбы на Каховской ГЭС. Сотрудники организации занимаются отбором и исследованием проб воды и объектов окружающей среды в регионе. В настоящее время все показатели находятся в пределах нормы, сообщают «Известия» .

Ведомство заявляет, что в 20 населенных пунктах Херсонской области, специалисты взяли 35 проб питьевой воды. После анализа на микробиологические и санитарно-химические показатели установлено, что никаких отклонений от нормы нет.

Роспотребнадзор также сообщает, что ситуация с питьевой водой будет контролироваться ежедневно. Кроме того, раз в несколько дней будет проводиться исследование состояния морской воды в пострадавших от наводнения регионах.

Исходя из сообщений ведомства, будет регулярно проводиться проверка и других показателей в районах жилых территорий.