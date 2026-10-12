Участникам СВО в Семейном центре имени Мещерякова рассказали о доступных мерах поддержки
Бойцам СВО в центре Мещерякова рассказали о льготах и мерах поддержки
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области]
Сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской провел встречу с участниками СВО, которые проходят реабилитацию в Семейном центре имени А. И. Мещерякова.
«Мои сотрудники и я регулярно посещаем подобные учреждения, чтобы рассказать нашим ребятам об изменениях в законодательстве, узнать какая сейчас необходима помощь им и членам их семей», — отметила Фаевская.
Бойцам рассказали о доступных мерах поддержки и передали им просветительские материалы.
Сейчас в центре проходят реабилитацию более 100 участников СВО с нарушениями слуха и зрения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил упростить процедуру получения протезов для участников СВО.