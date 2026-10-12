Врачи Пушкинской больницы помогли женщине, у которой паразиты «съедали» все железо

Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. помогли женщине, у которой паразиты «съедали» все железо. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В поликлинику № 1 больницы обратилась жительница, лечившаяся от анемии. Сначала женщина принимала препараты железа, но со временем была вынуждена перейти на внутривенные вливания.

Уровень гемоглобина у пациентки составлял 82 г/л при норме не менее 115. Врачи начали искать причину и провели анализ на антитела к лямблиям. Это простейшие паразиты, которые могут попасть в организм с загрязненной водой и пищей.

Результат анализа был положительным. Женщине назначили медикаментозное лечение и направили ее к инфекционисту. Благодаря курсу терапии уровень гемоглобина у нее пришел в норму.

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