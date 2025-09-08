Россия и Бразилия обменяются опытом в сфере переработки стеклобоя

Представители Российского экологического оператора провели официальную встречу с руководителем отдела науки, технологий, инноваций и экологии (SECTEC) бразильского посольства, где обсудили перспективы сотрудничества в области переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) и формирования экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ).

«Особое внимание было сосредоточено на стекле, как одном из наиболее сложных материалов для рециклинга. Вопрос повторного использования стекла остается острым во всем мире. Стеклянные отходы могут представлять серьезную угрозу для окружающей среды, а их накопление на полигонах в России и Бразилии неуклонно растет. Бразильская сторона выразила живой интерес к российским наработкам в области переработки стекла, а также к совместным проектам, основанным на российских технологиях», — сообщили в пресс-службе РЭО.

Стороны отметили, что важным преимуществом вторичной переработки стекла является отсутствие остатков, требующих последующей утилизации. Процесс переработки представляет собой полностью замкнутую и безотходную цепочку.

Бразильские представители рассказали о реализации ряда программ по переработке стекла в своей стране, однако, несмотря на принятую в 2010 году Национальную политику в области ТКО, в Бразилии до сих пор не создана единая система раздельного сбора отходов.

В 2024 году компания Heineken при поддержке бразильского правительства открыла завод по переработке стекла в штате Пернамбуку, расположенном в восточной части страны. Ожидается, что предприятие будет перерабатывать несколько тысяч тонн стекла в год, что составит лишь 20% от общего доступного объема этих отходов.

Специалисты РЭО представили презентацию о деятельности компании, осветив ее цели и задачи, а также предложили ряд проектов для возможного сотрудничества с Бразилией и странами БРИКС в области технологического и научного обмена.