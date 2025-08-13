Россия и Гватемала договорились о сотрудничестве в сфере обращения с отходами

По итогам встречи за круглым столом, организованной Российским экологическим оператором и делегацией из Гватемалы, была подписана совместная декларация о намерениях сотрудничества. Правительство Гватемалы выразило заинтересованность во внедрении российских технологических инноваций в области переработки мусора и создания экономики замкнутого цикла.

Представители РЭО сообщили, что российские подходы к переработке отходов показывают впечатляющие результаты и могут быть успешно адаптированы для различных государств. Они подчеркнули готовность делиться опытом и оказывать содействие в реализации эффективных проектов, учитывающих специфику климата и экономики конкретных регионов.

Обе стороны достигли договоренности об углублении обмена информацией и лучшими практиками в области переработки мусора, водоочистки и внедрения принципов циркулярной экономики. Также была поддержана идея запуска пилотных проектов, направленных на переработку отходов, образующихся в сельскохозяйственной отрасли.

Делегаты РЭО представили различные варианты сотрудничества и предложили технологические решения, которые могут быть адаптированы к условиям Гватемалы.

В мероприятии с гватемальской стороны принимали участие депутат Национального конгресса, ректор государственного университета «CUNOC-USAC» и представители деловых кругов.