Россия и Китай договорились о сотрудничестве в сфере обращения с отходами

Представители Российского экологического оператора (РЭО), возглавляемые заместителем главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Денисом Буцаевым, провели встречу с делегатами китайской корпорации CIECC Overseas Consulting Co., Ltd. Китайская сторона отметила значительные успехи, демонстрируемые российской индустрией переработки отходов, и выразила готовность к инвестициям и обмену опытом в области передовых технологических решений.

«Мы фиксируем рост заинтересованности со стороны иностранных компаний в российском рынке переработки мусора и открыты к кооперации в области утилизации. В РЭО считают, что развитие принципов экономики замкнутого цикла становится все более привлекательным объектом для инвестиций, в том числе и с участием международного капитала», – проинформировали в пресс-службе РЭО.

В рамках диалога стороны рассмотрели возможности обмена современными технологическими решениями в области переработки отходов, а также перспективы вовлечения китайских партнеров в инвестиционные проекты, реализуемые на территории России.

Компания CIECC Overseas Consulting Co., Ltd., находящаяся под ведомством Государственного комитета по управлению и контролю государственным имуществом КНР, специализируется на реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как создание высокоскоростной железнодорожной линии Пекин-Шанхай, олимпийского стадиона «Птичье гнездо» и газопровода «Запад-Восток».

В частности, организация обладает богатым опытом в реализации проектов по сортировке и утилизации твердых коммунальных отходов с использованием энергетических технологий на территории Китая.