Россия и Саудовская Аравия достигли договоренностей об обмене передовыми методиками в сфере переработки отходов

Представители «Российского экологического оператора» провели переговоры с делегацией из Национального центра Саудовской Аравии по рециклингу отходов и Министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства этой страны. В ходе встречи стороны обсудили варианты сотрудничества и обмена современными практиками в области обращения с отходами.

«Для нас крайне важно установить международное взаимодействие и делиться инновационными технологиями, которые способствуют улучшению и повышению производительности системы утилизации отходов. Партнерство с Саудовской Аравией открывает новые возможности для прогресса отрасли и создает перспективы для осуществления совместных проектов», – сообщили в пресс-службе РЭО.

Стороны изучили возможные виды двустороннего взаимодействия, включая обмен как новейшими технологиями, так и передовым опытом в управленческой деятельности. Кроме того, участники встречи условились обменяться контактной информацией экспертов для совместной подготовки к будущей встрече межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии.

«Российский экологический оператор» выразил поддержку инициативам Саудовской Аравии по включению в протокол межправительственной комиссии пунктов о развитии передачи технологий и согласованию точек зрения по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.

В заключение переговоров представители Саудовской Аравии проявили заинтересованность в организации ознакомительных поездок на российские предприятия, занимающиеся сортировкой и вторичной переработкой отходов.