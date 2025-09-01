Россия и страны Содружества Независимых Государств займутся совместными экологическими проектами

Российский экологический оператор (РЭО) и Евразийский банк развития (ЕАБР) оформили партнерское соглашение, целью которого является совместная работа над экологическими программами в государствах СНГ. Документ был подписан генеральным директором РЭО Ириной Тарасовой от организации.

«Взаимодействие с ЕАБР открывает новые горизонты для более широкого внедрения принципов циркулярной экономики за пределами России. РЭО готов делиться своими знаниями и эффективными методами, показавшими свою действенность. Это способствует не только устойчивому развитию стран СНГ, но и достижению национальных целей в сфере экологии и рационального использования ресурсов», – сообщили представители пресс-службы ППК РЭО.

ЕАБР видит в развитии отрасли переработки отходов приоритетное направление своей деятельности и проявляет интерес к использованию российского опыта при реализации аналогичных проектов в государствах-членах банка. Планируется, в частности, опираться на опыт РЭО в разработке концепций комплексов по сортировке и переработке твердых бытовых отходов, выборе современных технологий, оценке экономической целесообразности и формировании моделей инвестиционного партнерства.

В рамках заключенного соглашения РЭО будет также заниматься экспертной оценкой проектов на соответствие основным показателям эффективности в области устойчивого обращения с отходами, внедрения системы раздельного сбора, сортировки, переработки и возвращения вторичных материалов в хозяйственный оборот.