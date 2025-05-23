Россия и Таиланд начали совместную работу над проектом в сфере экономики замкнутого цикла
Руководство РЭО провело рабочую встречу с делегацией из Таиланда
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Руководитель Российского экологического оператора Ирина Тарасова провела рабочую встречу с представителями дипломатической миссии Таиланда в РФ.
«Мы продолжаем углублять взаимодействие между Россией и Таиландом в контексте циркулярной экономики. Во время переговоров мы детально рассмотрели аспекты нашего сотрудничества. РЭО выражает готовность реализовать экспериментальный проект по обращению с отходами на территории Таиланда. Планируется, что в основе нового комплекса будут заложены российские технологии и оборудование», — подчеркнула Ирина Тарасова.
В обсуждении приняли участие председатель консультативного совета парламентского комитета по торговле и промышленности Ин-на Нопхадол, посол Таиланда в России Вонгсинсават Сасиват и заместитель председателя парламентского комитета по энергетике Маитривонг Киатчаи.