Российская Федерация и Республика Филиппины планируют активизировать сотрудничество в сфере экономики замкнутого цикла

Делегаты Российского экологического оператора (РЭО) присутствовали на четвертом заседании Российско-Филиппинской комиссии по торгово-экономическим связям, которое состоялось в Москве. Во главе филиппинской делегации стоял заместитель министра торговли и промышленности Республики Филиппины Аллан Б. Хепти.

«Участие РЭО в международных переговорах дает возможность не только обмениваться наработками, но и находить партнеров для реализации совместных проектов. Филиппины проявляют интерес к российским технологиям и подходам к формированию циркулярной экономики, и мы нацелены на углубление данного взаимодействия», — сообщили в пресс-службе РЭО.

В ходе заседания и рабочих встреч обсуждались перспективы сотрудничества в области обращения с отходами и внедрения принципов экономики замкнутого цикла. В итоговый протокол заседания были включены предложения РЭО по дальнейшему укреплению российско-филиппинского партнерства.

Филиппинская сторона высказала заинтересованность в российском опыте внедрения концепции расширенной ответственности производителя (РОП) и подтвердила готовность к обмену технологическими решениями и знаниями. Помимо этого, стороны пришли к соглашению о проведении последующих консультаций и ознакомительных поездок на передовые российские предприятия, занимающиеся переработкой отходов.