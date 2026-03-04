Российские старшеклассники получат преимущества при поступлении в ведущие вузы страны за участие в экоолимпиаде

Заключительный этап Московской экологической олимпиады для старшеклассников прошел на базе РЭУ имени Г.В. Плеханова. Соревнование дает его лауреатам преимущества при поступлении в ведущие вузы, включая МГИМО, РЭУ, ИТМО и РОСБИОТЕХ.

Одним из организаторов выступил Российский экологический оператор. Его эксперты подготовили для конкурсантов практико-ориентированные задачи, отражающие актуальные проблемы отрасли. В финале учащиеся работали над комплексными кейсами, связанными с климатическими изменениями, принципами замкнутой экономики и совершенствованием процессов обращения с отходами.

В пресс-службе РЭО отметили, что такие соревнования не только выявляют наиболее знающих ребят, но и пробуждают у них интерес к карьере в сфере экологии и устойчивого развития. Предоставление льгот при поступлении помогает создать кадровый резерв для мусороперерабатывающей отрасли. В компании надеются, что многие финалисты свяжут свое дальнейшее образование с экологическими дисциплинами, в том числе с программами, которые поддерживает РЭО.

Ключевым практическим испытанием стал расчет углеродного следа для первичного и переработанного алюминия. Это задание потребовало от школьников анализа полного жизненного цикла материалов и оценки экологической эффективности их вторичного использования. Для решения кейса необходимо было применить методы экологического инжиниринга и понимать принципы снижения углеродных выбросов в промышленности.

В олимпиаде приняли участие порядка 4,5 тысячи финалистов из более чем 80 регионов России. Соревновательные туры были проведены на 16 площадках по всей стране при поддержке авторитетных университетов и организаций-партнеров.