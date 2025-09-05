Российские ученые предложили применять ядерные технологии для переработки отходов

Специалисты из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ «МИФИ») выступили с данной инициативой в рамках сотрудничества с экспертами Научно-технического совета Российского экологического оператора (НТС РЭО). Предложенный подход позволит уменьшить опасность отходов и вовлечь разные виды отходов во вторичное производство.

«Использование ионизирующего излучения представляет собой альтернативный подход, сопоставимый с традиционными методами, обладающий значительным потенциалом в сфере управления отходами. Радиационное воздействие можно применять для обеззараживания медицинских отходов, уничтожения паразитов и бактерий в иловых отложениях, дезинфекции промышленных и бытовых сточных вод, переработки сельскохозяйственных отходов и утилизации полимерных материалов», – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Ионизирующее излучение уничтожает патогенные микроорганизмы, что делает органические отходы безопасными для дальнейшей переработки; разрушает устойчивые органические загрязнители, тем самым снижая класс опасности отходов; изменяет структуру отходов растениеводства и деревообработки, делая их пригодными для использования в качестве корма для сельскохозяйственных животных.

«Радиационный метод утилизации и переработки органических отходов основан на разрушении молекулярных связей в органических веществах под воздействием гамма-излучения и потока электронов, что приводит к образованию более простых соединений и изменению физико-химических свойств отходов», – пояснил Сергей Егоршев, советник генерального директора ППК РЭО по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития.

Ожидается, что ученые НИЯУ МИФИ проведут детальную презентацию своих разработок, касающихся применения ионизирующего излучения для утилизации и обезвреживания различных типов отходов, на заседании НТС с целью оценки возможности их внедрения в данной отрасли.

Научно-технический совет ППК РЭО, функционирующий с 2020 года, является постоянно действующим консультативным органом, созданным для поиска инновационных технических решений, проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ. НТС выполняет функции центра технологических компетенций по вопросам импортозамещения и научно-технического развития в сфере обращения с отходами.