Российский экологический оператор анонсировал партнерство с премией «Рассвет»

Представители РЭО считают, что визуальные средства, в частности, фотография и видео, имеют значительный потенциал в экологическом образовании. Они способны не только демонстрировать красоту окружающей среды, но и мотивировать к ее охране. В 2025 году РЭО становится информационным спонсором конкурса и учредит специальную номинацию «За популяризацию ответственного потребления». Пресс-служба РЭО отметила, что поддержка креативных инициатив, объединяющих искусство и защиту окружающей среды, играет важную роль в работе организации.

Организатором премии выступает Союз фотографов дикой природы, а соорганизатором – Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», входящий в Консорциум РЭО «Экономика замкнутого цикла».

Прием заявок на участие в конкурсе начинается 20 октября 2025 года и заканчивается 1 февраля 2026 года на веб-сайте. Перечень финалистов будет сформирован в период со 2 по 15 февраля, после чего с 16 февраля по 1 марта 2026 года состоится голосование жюри. Информация о времени и месте проведения церемонии награждения будет объявлена позднее.