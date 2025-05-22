Российский экологический оператор и агроинженерный центр ВИМ подписали соглашение о сотрудничестве

«Экономика замкнутого цикла это актуальная мировая тенденция, поддерживаемая в рамках национального проекта „Экологическое благополучие“. Участие в консорциуме позволит нам внести свой вклад в развитие этого перспективного направления и эффективно использовать наш опыт в области экологизации сельскохозяйственной деятельности, а также создаст возможности для установления партнерских отношений с другими членами консорциума для поддержки инновационных проектов в области экономики замкнутого цикла», — заявил директор Института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства Александр Брюханов.