Российский экологический оператор и агроинженерный центр ВИМ подписали соглашение о сотрудничестве
РЭО будет сотрудничать с агроинженерным центром ВИМ
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На площадке Невского международного экологического конгресса РЭО и ВИМ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках консорциума «Экономика замкнутого цикла». Это соглашение привлекает к реализации принципов циклической экономики ученых, специализирующихся на агроинженерии и экологической безопасности сельскохозяйственного производства. Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства также присоединился к консорциуму.
«Переход к модели замкнутого цикла невозможен без активного участия агропромышленного комплекса, который является крупным производителем отходов и потребителем ресурсов. Сотрудничество с агроинженерным центром ВИМ важный шаг, направленный не только на внедрение экологических решений в сельском хозяйстве, но и на подготовку специалистов, способных применять их на практике», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.
Совместная работа предполагает реализацию проектов в таких сферах, как повторное использование ресурсов и разработка безопасных методов хранения и переработки отходов агропромышленного комплекса.
«Экономика замкнутого цикла это актуальная мировая тенденция, поддерживаемая в рамках национального проекта „Экологическое благополучие“. Участие в консорциуме позволит нам внести свой вклад в развитие этого перспективного направления и эффективно использовать наш опыт в области экологизации сельскохозяйственной деятельности, а также создаст возможности для установления партнерских отношений с другими членами консорциума для поддержки инновационных проектов в области экономики замкнутого цикла», — заявил директор Института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства Александр Брюханов.
Агроинженерный центр ВИМ специализируется на разработке технологий, направленных на минимизацию негативного воздействия сельскохозяйственной техники и методов ведения сельского хозяйства на окружающую среду. Эксперты института проводят научные исследования, разрабатывают современные инженерные решения и участвуют в создании экологических стандартов для АПК.