Российский экологический оператор и компания «Росатом Сервис» договорились о создании сети биогазовых электростанций

На полях Петербургского международного экономического форума руководители РЭО Ирина Тарасова и компании «Росатом Сервис» Евгений Сальков скрепили подписями соглашение о сотрудничестве. В церемонии подписания приняли участие представители Министерства природных ресурсов и госкорпорации «Росатом».

Ирина Тарасова отметила, что биогазовые установки являются важным элементом в переработке органических отходов. Они производят биогаз, используемый для выработки электроэнергии, а оставшийся после переработки продукт может применяться как органическое удобрение. Этот подход способствует сокращению объемов отходов, отправляемых на полигоны, и поддерживает развитие возобновляемой энергетики в стране. Подписанное соглашение направлено на объединение усилий для популяризации этих технологий.

Стороны планируют обсудить варианты поддержки и реализации проектов по строительству биогазовых электростанций, включая использование программ льготного финансирования, предоставляемых РЭО.

Евгений Сальков подчеркнул, что проекты «Росатома» в сфере биогазовых реакторов демонстрируют, как современные технологии могут обеспечить экологически безопасное будущее. Они способствуют формированию инфраструктуры экономики замкнутого цикла и развитию национального проекта биоэкономики, ориентированного на повышение конкурентоспособности России и улучшение благосостояния населения.

Начиная с 2022 года, «Росатом Сервис» активно расширяет свою деятельность в области возобновляемой энергетики, включая малую гидроэнергетику и биогазовые реакторы.