Российский экологический оператор начал сотрудничество с инициативой «Клик и чисто»

Этот интернет-проект, созданный Всероссийским обществом охраны природы (ВООП), направлен на развитие экологической культуры и повышение осведомленности об ответственном потреблении ресурсов. Платформа, запущенная в 2025 году, уже объединяет более 5 тысяч пользователей из разных уголков России.

«Сегодня цифровые технологии предоставляют новые возможности для более эффективного и интересного экологического образования. Мы с удовольствием поддерживаем инициативы, которые помогают расширять знания граждан о повторной переработке отходов, принципах циркулярной экономики и способах экологически ответственного поведения», — заявили в пресс-службе РЭО.

На сайте проекта участники могут проверять свои знания в области экологии, читать подробные материалы о переработке вторичного сырья и устойчивом потреблении, получать консультации специалистов-экологов и обмениваться опытом в социальных сетях. По итогам участия выдается персональный сертификат.

В ближайшем будущем в рамках проекта планируется запуск серии подкастов с участием специалистов РЭО и известных деятелей экологического движения, что сделает обучение еще более увлекательным. Присоединиться к проекту может любой, зарегистрировавшись на онлайн-платформе.