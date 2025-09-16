Российский экологический оператор организует онлайн-лекцию для учащихся школ

Интернет-семинар «Знакомство с миром экологического добровольчества» пройдет 17 сентября 2025 года. Это событие – часть всероссийской программы «ЭкоХод», призванной проинформировать подрастающее поколение о способах включения в природоохранные инициативы.

В ходе онлайн-занятия школьники выяснят, как начать личную добровольческую деятельность в экологической сфере, какие мероприятия доступны для участия, и познакомятся с опытом признанных экспертов в данной области.

Как отметили в пресс-службе РЭО, экологическое образование и вовлечение школьников в добровольческую работу играет важнейшую роль в культивировании бережного отношения к природе. Подобные онлайн-встречи помогают молодым людям сделать первые шаги в волонтерстве, найти товарищей по интересам и осознать свою возможность положительно менять окружающий мир уже сейчас.

В качестве лекторов на вебинаре выступят Андрей Руднев, один из руководителей движения «Экосистема» и глава сообщества волонтеров-экологов «Делай!», а также Юлия Каверина, руководитель отдела реализации экологических проектов и программ Российского движения детей и молодежи.

Начало онлайн-лекции назначено на 14:00 по московскому времени. Для участия в мероприятии нужно пройти по указанной ссылке.

Проект «ЭкоХод», осуществляемый ППК «РЭО» вместе с ФГБОУ ДОК «Центр всестороннего развития детей "Прогресс"», имеет своей целью формирование культуры ответственного обращения с отходами и развитие экологического просвещения среди учеников и учителей.