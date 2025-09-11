Российский экологический оператор поддержал объединение двух профильных ассоциаций «Чистая страна» и «Ресурс»

«Чистая страна», платформа, объединяющая компании, экспертов и операторов, занятых в сфере обращения с отходами, и ассоциация «Ресурс», ориентированная на продвижение принципов циркулярной экономики, пришли к соглашению о слиянии. Вся необходимая документация уже находится на рассмотрении в Минюсте. Планируется, что объединенная структура будет функционировать под именем «Чистая страна – Ресурс».

Накануне, в понедельник, 8 сентября, ассоциация «Чистая страна» организовала дискуссию, на которой генеральный директор РЭО Ирина Тарасова заявила о поддержке данного объединения.

«Это положительно повлияет на эффективность нашей совместной работы. Мы рады такому укреплению, – подчеркнула Ирина Тарасова. – РЭО в партнерстве с профессиональным сообществом разрабатывает стратегии для дальнейшего развития. Мы определяем лучшие методы, контролируем внедрение инновационных технологий и активно обмениваемся опытом с коллегами».

Стоит отметить, что РЭО и «Чистая страна» успешно сотрудничали по разным направлениям в рамках долгосрочного соглашения.

Ассоциация «Ресурс» была создана при поддержке РЭО в 2021 году. Она объединяет предприятия, осуществляющие деятельность в области управления промышленными и бытовыми отходами, включая ТКО.