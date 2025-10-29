Российский экологический оператор предложил расширить поддержку для инвестиционных проектов в сфере ТКО

В Министерство природных ресурсов и экологии РФ поступило предложение от РЭО, целью которого является увеличение объемов денежной поддержки для инвестиционных проектов, сфокусированных на переработке отходов. В данный момент, организация имеет право предоставлять льготные кредиты исключительно проектам, в которых РЭО или его дочерние предприятия участвуют в роли компаньонов. Предлагаемая корректировка заключается в том, чтобы РЭО также предоставлял льготные займы предприятиям, находящимся в полном владении субъектов Российской Федерации.