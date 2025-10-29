Российский экологический оператор предложил расширить поддержку для инвестиционных проектов в сфере ТКО
Фото: [Медиасток.рф]
В Министерство природных ресурсов и экологии РФ поступило предложение от РЭО, целью которого является увеличение объемов денежной поддержки для инвестиционных проектов, сфокусированных на переработке отходов. В данный момент, организация имеет право предоставлять льготные кредиты исключительно проектам, в которых РЭО или его дочерние предприятия участвуют в роли компаньонов. Предлагаемая корректировка заключается в том, чтобы РЭО также предоставлял льготные займы предприятиям, находящимся в полном владении субъектов Российской Федерации.
«Ключевым условием станет предоставление государственной гарантии со стороны региона для обеспечения возврата заемных ресурсов. Это позволит обойти вопрос поиска залогового имущества или поручительств, что часто требует значительных временных затрат, – заявили в пресс-службе оператора. – Данное новшество ускорит процедуру финансирования и уменьшит затраты регионов».
Преимуществом льготных займов, предоставляемых РЭО, являются благоприятные условия, в частности, сниженная процентная ставка, обеспечиваемая государственной поддержкой.
Следует подчеркнуть, что инициаторами предложения о расширении мер поддержки выступили руководители Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов в совместном обращении. Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев в текущем месяце поручил подготовить соответствующий проект Указа. Предполагается внесение поправок в Указ Президента РФ № 8 «Об учреждении ППК РЭО».