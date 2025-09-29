Российский экологический оператор провел для утилизаторов совещание по оформлению отчетов

26 сентября РЭО провел онлайн-семинар для организаций, осуществляющих деятельность по утилизации отходов. В вебинаре приняли участие 275 предприятий.

Представители пресс-службы РЭО заявили, что в ходе встречи обсуждались аспекты, касающиеся предоставления отчетных документов, руководство по заполнению форм, а также наиболее распространенные неточности, допускаемые при подаче заявлений на регистрацию. Особо отмечен высокий интерес участников рынка к вопросам отчетности. Данный формат работы способствует повышению прозрачности деятельности в сфере обращения с отходами и предотвращает ошибки, которые могут помешать успешной регистрации компаний. РЭО выражает готовность к взаимодействию и оказанию необходимой помощи предпринимателям.

Эксперты РЭО подробно рассмотрели порядок отправки отчетов в Единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров и ответили на вопросы, заданные участниками конференции.

Предоставление отчетности через ЕФГИС УОИТ играет ключевую роль в контроле за выполнением обязательств по утилизации, подтверждении возможностей предприятий и создании четкой системы расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП). Достоверные сведения необходимы как государственным органам, так и бизнесу для разработки планов развития отрасли и реализации инновационных проектов в сфере переработки.

Компании, занимающиеся утилизацией, могут получить консультации и необходимую информацию по вопросам, связанным с отчетностью, обратившись в РЭО через официальный сайт организации.