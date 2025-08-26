Российский экологический оператор работает над усовершенствованием системы слежения за перемещением мусоровозов

Согласно статистическим данным, опубликованным РЭО, значительная часть мусоровозов передает сведения о своих маршрутах в федеральную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). На данный момент в ФГИС УТКО зарегистрировано свыше 25 тысяч единиц специализированной техники из всех регионов страны, что практически соответствует их общему количеству. Около 18,5 тысяч из них ежемесячно отправляют информацию, используя систему ГЛОНАСС.

Необходимо подчеркнуть, что контроль за внесением информации о мусоровозах в ФГИС УТКО осуществляется на правительственном уровне в рамках проекта «Организация системы обращения с ТКО» под кураторством вице-премьера Дмитрия Патрушева. По словам Патрушева, для эффективного управления отходами важна прозрачность на каждом этапе, а цифровые технологии и искусственный интеллект позволяют отслеживать процессы и контролировать передвижение спецтехники в режиме реального времени с помощью ГЛОНАСС. Кроме того, создано более тысячи цифровых моделей полигонов с применением беспилотных аппаратов, что обеспечивает контроль за их наполнением и эксплуатацией.

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев отметил, что отслеживание перемещения мусоровозов необходимо для контроля за соблюдением региональными операторами маршрутов, установленных в территориальных схемах, а также для выявления возможных случаев незаконного избавления от отходов.

Вместе с тем, РЭО выявил девять регионов, где требуется существенно улучшить показатели передачи данных о местоположении транспортных средств в онлайн-режиме. В этот список входят республики Дагестан, Ингушетия, Саха (Якутия), Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Ивановская, Омская и Магаданская области, а также город Севастополь. Эти регионы находятся под пристальным вниманием Штаба по организации обращения с ТКО, заседания которого проводятся еженедельно на базе Координационного центра Правительства РФ.