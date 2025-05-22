Российский экологический оператор и компания «Линдэйли» заключили партнерское соглашение

Документ о сотрудничестве был подписан сторонами 22 мая в рамках Невского международного экологического конгресса (НМЭК). Основная цель сокращение количества текстильных отходов и продвижение принципов экономики замкнутого цикла.

«Линдэйли», работающая в России с 1993 года, специализируется на предоставлении услуг аренды и комплексного обслуживания рабочей одежды для бизнеса (B2B). Компания является одним из лидеров в области шеринга спецодежды, предлагая полный спектр услуг, включающий подбор, учет, обслуживание, замену и утилизацию. Пригодная к использованию одежда проходит восстановление и повторно используется, а непригодная направляется на переработку. Компания поставила перед собой цель достичь 100% переработки текстильных отходов к 2027 году, и уже сейчас перерабатывает более 95% отходов.

Генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова подчеркнула, что данное партнерство откроет новые перспективы для уменьшения объема текстильного мусора и расширения спектра экологических услуг. Совместная работа будет направлена на разработку стандартов экологичного текстильного сервиса и их интеграцию в общероссийскую систему обращения с отходами. Важно, чтобы переработка и продление срока службы вещей стали обычной практикой.

Использование шеринга спецодежды позволяет снизить углеродный след, уменьшить потребление воды, заменить одноразовые средства защиты многоразовыми в фармацевтической отрасли и экономить ресурсы при промышленной стирке. Внедрение RFID-меток и цифровой системы учета обеспечивает всесторонний контроль над жизненным циклом одежды.

Генеральный директор «Линдэйли» Николай Стотыка выразил уверенность в том, что сотрудничество с ППК РЭО станет стимулом для развития экономики замкнутого цикла в текстильной промышленности. Он также подчеркнул готовность компании делиться своим опытом и знаниями, помогать российскому бизнесу в повышении экологической ответственности и развивать научные исследования в области переработки и отслеживания жизненного цикла продукции.