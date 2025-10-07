Российский экологический оператор сообщил о новом составе научно-технического совета

Новый состав был утвержден соответствующим распоряжением главы РЭО. В него вошли эксперты из 23 научно-образовательных учреждений, включая шесть национальных исследовательских университетов и центров: МГТУ им. Баумана, МЭИ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ и Пермский политех. Помимо них, в работе совета участвуют представители консорциума «Экономика замкнутого цикла», ассоциации «Чистая страна — Ресурс», ведущие вузы и предприятия, специализирующиеся в данной сфере.

Глава РЭО и председатель НТС, Ирина Тарасова, акцентировала внимание на значимости формирования современной базы данных технологий переработки отходов. Она заявила, что научно-технический совет позволит проводить непредвзятую экспертизу предлагаемых технологических решений. По мнению Тарасовой, взаимодействие ученых, предпринимателей и представителей общественности позволит совместно создавать предложения, рекомендации и заключения, которые станут ориентиром для дальнейшей работы РЭО.

Работа совета будет включать шесть основных направлений: технологии термической и биологической обработки отходов, способы обезвреживания отходов III–V классов опасности, инновации в технологической области и импортозамещение, переработка и повторное использование вторичного сырья, совершенствование нормативно-правовой базы и переход к циркулярной экономике.

Сергей Егоршев, занимающий должность советника генерального директора РЭО по экологическому мониторингу и научно-техническому развитию, а также являющийся ответственным секретарем НТС, выразил уверенность в том, что большой опыт и высокая квалификация членов совета обеспечат качественную экспертную оценку новых разработок и инициатив. Он также отметил, что участники совета окажут помощь РЭО в разработке актуальной научно-технической стратегии.