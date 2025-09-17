Российский экологический оператор сообщил о проведении второй студенческой научной конференции

В рамках Российского экологического форума 2025 года пройдет вторая научно-практическая конференция, получившая название «Взгляд молодежи на экономику замкнутого цикла». Организаторами данного мероприятия выступают Российский экологический оператор в партнерстве с Российским университетом дружбы народов.

«Мы твердо верим, что именно за молодым поколением будущее развитие отрасли. Подобные мероприятия предоставляют студентам шанс не только показать свои способности в научной деятельности, но и предложить работающие решения, годные к применению на практике. Для РЭО важно создавать площадки, где готовятся новые специалисты, способные развивать принципы экономики замкнутого цикла и повышать уровень экологической культуры в стране», — подчеркнули представители пресс-службы РЭО.

Задача конференции — выявление талантливых студентов, поддержка их интереса к экологическим исследованиям, содействие обмену опытом и популяризация идеи экономики замкнутого цикла. Участники представят научные и исследовательские работы, касающиеся переработки отходов, экологически безопасного производства и потребления, внедрения цифровых решений в отрасль, технологий с нейтральным воздействием на климат, а также возможностей использования ТКО в энергетических целях.

Конференция состоит из трех этапов: прием заявок и тезисов осуществляется с 16 сентября по 16 октября включительно; с 16 по 26 октября пройдет отбор лучших работ. Финальный очный этап состоится в рамках Молодежного дня РЭФ, где 10 финалистов представят свои доклады. Работы 20 лучших участников будут включены в итоговый сборник материалов конференции.

Приглашаются студенты российских и зарубежных вузов любых специальностей и уровней обучения. Детальная информация об условиях участия и форма заявки доступны в положении о конференции на сайте РЭФ.