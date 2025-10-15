Российский экологический оператор сообщил о расширении Зеленой премии новыми номинациями

В этом году участники смогут представить свои работы и соревноваться за первенство в категориях: «Технологии и цифровизация» и «Экологичное сельское хозяйство». Прием заявок продлится до 1 ноября.

Как сообщает РЭО, добавление новых номинаций в Зеленую премию будет способствовать вовлечению большего числа представителей разных сфер деятельности и позволит наглядно показать, как инновационные технологии и экологически ответственный подход преобразуют экономику и укрепляют социальную ответственность предпринимательства.

Номинация «Технологии и цифровизация» (реализуется совместно с ООО «Экомашгрупп») создана для объединения организаций, которые внедряют современные технологические решения в сферах защиты природы, устойчивого развития и снижения вредного влияния на экологию.

В категории «Экологичное сельское хозяйство» приглашаются к участию компании агропромышленного комплекса, использующие экологически безопасные методы производства, направленные на бережное отношение к природным ресурсам и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.