Российский экологический оператор сообщил о стипендии для студентов-активистов в сфере экологии

РЭО пролонгировал прием заявок на вторую научно-практическую конференцию под названием «Экономика замкнутого цикла — перспектива молодежи» до 7 ноября 2025 года. Самые выдающиеся пять участников конференции будут награждены разовой выплатой от РЭО в размере 150 тысяч рублей. Эти средства предназначены для оказания финансовой помощи в проведении научных исследований и развитии экологических инициатив. Стипендиальная программа РЭО была запущена в 2024 году как часть «Зеленой премии».

Ирина Тарасова, занимающая пост генерального директора РЭО, акцентировала внимание на том, что подобные мероприятия предоставляют учащимся вузов шанс проявить свои способности в научной работе и разрабатывать действенные решения, применимые на практике. Она также заявила о важности создания платформ, организуемых РЭО, где происходит становление будущих специалистов в области экономики замкнутого цикла, так как именно молодежь отвечает за экологическую устойчивость государства.

Осенняя конференция «Экономика замкнутого цикла — перспектива молодежи» в 2025 году состоится при поддержке Российского университета дружбы народов (РУДН). Студенты представят свои инновационные решения в сферах переработки отходов, экологически чистого производства и потребления, применения цифровых технологий в данной отрасли, а также решений, безопасных для климата.

Приглашаются к участию студенты из всех высших учебных заведений как России, так и других стран. Детальная информация и форма для заполнения заявки доступны в положении о конференции.