Российский экологический оператор стал участником общенациональной акции «Елка желаний»

«Для РЭО участие в "Елке желаний" - это не разовая акция, а добрая традиция. Мы глубоко верим в важность поддержки ребят, которые особенно нуждаются в заботе и внимании. Мы сделаем все возможное, чтобы подарить детям радость и ощущение чуда», - подчеркнула глава РЭО Ирина Тарасова.