Российский экологический оператор стал участником общенациональной акции «Елка желаний»
Фото: [Медиасток.рф]
В этом году РЭО поможет осуществить 55 сокровенных мечтаний детей с особыми потребностями из разных регионов страны.
«Для РЭО участие в "Елке желаний" - это не разовая акция, а добрая традиция. Мы глубоко верим в важность поддержки ребят, которые особенно нуждаются в заботе и внимании. Мы сделаем все возможное, чтобы подарить детям радость и ощущение чуда», - подчеркнула глава РЭО Ирина Тарасова.
«Елка желаний» каждый год объединяет бизнесменов, представителей власти и общественных организаций, помогая воплотить мечты детей, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах.