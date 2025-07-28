Российский экологический оператор станет ключевым партнером #НЕКОНФЕРЕНЦИИ 8.0

Это важное событие в сфере обращения с отходами, объединяющее ведущих российских производителей и поставщиков специализированных решений. Форум, проходящий под слоганом «Сделано в России», рассчитывает собрать более 150 руководителей компаний, работающих в этой сфере.

По словам Инны Тарасовой, возглавляющей ППК РЭО, #НЕКОНФЕРЕНЦИЯ является эффективным инструментом для открытых дискуссий между государственными структурами, бизнесом и экспертами. РЭО поддерживает развитие российских технологий, которые могут укрепить инфраструктуру переработки и способствовать достижению целей в создании экономики замкнутого цикла.

Данное мероприятие, проводимое с 2017 года, традиционно привлекает представителей региональных операторов, логистических компаний, предприятий по переработке отходов, инвесторов и разработчиков IT- и технологических решений. В программе запланированы экспертные сессии в формате интерактивных обсуждений, выставка оборудования и техники, презентации инновационных разработок, а также специальные зоны для деловых встреч и переговоров.

Александр Пугин, генеральный директор ООО «ЭКОМАШГРУПП», подчеркнул, что участие РЭО в качестве стратегического партнера будет способствовать продвижению отечественных разработок и достижению технологической независимости в области переработки отходов.

Роман Лобов, генеральный директор ООО «РГ-Техно», отметил, что основная цель мероприятия — создать максимально гибкую, доступную и эффективную платформу, нацеленную на популяризацию лучших решений и технологий для индустрии обращения с отходами, обеспечить взаимодействие и предоставить возможность свободного общения между участниками. При формировании программы учитываются актуальные потребности рынка и адаптируется формат для оптимального усвоения информации.

Организованное ООО «ЭКОМАШГРУПП» и ООО «РГ-Техно» мероприятие пройдет с 9 по 11 сентября 2025 года в деревне Новая Купавна, Московской области. Открыта регистрация для участников и партнеров на официальном сайте ne-conf.ru.